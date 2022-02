Heute gehen die Arbeiten an der B10 zwischen dem Anschluss an die B270 und dem Fehrbachtunnel in Pirmasens weiter.

Die Arbeiten waren wegen des schlechten Wetters im Winter unterbrochen worden. Auf der Strecke bekommt die B10 eine neue Asphaltdecke. Die Sanierung soll im April abgeschlossen werden und rund 1,6 Millionen Euro kosten.