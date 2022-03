per Mail teilen

Mehrere hundert Babymützen wurden am Mittwoch an den sogenannten „Pakt für Pirmasens“ übergeben, wie aus einer Mitteilung der Stadt Pirmasens hervorgeht. Viele freiwillige Strickerinnen hätten sich dem Projekt angeschlossen und die Unikate für die Babys erstellt. Das Projekt ist eine Kooperation der Gleichstellungsstelle der Stadt, des „Pakts für Pirmasens“ und des Begegnungszentrums „Mittendrin“. Die Mützen sind Teil eines Begrüßungspaketes, das jedes Neugeborene in Pirmasens erhält.