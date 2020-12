per Mail teilen

Die Bundesstraße 10 ist am Mittwoch ab Annweiler in Fahrtrichtung Landau gesperrt. Dort müssen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität mehrere kleinere beschädigte Stellen im Asphalt ausgebessert werden, bevor der Frost einsetzt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Laut LBM sollen die Arbeiten morgen früh beendet und die B10 dann um fünf Uhr wieder frei sein. Die Strecke in Fahrtrichtung Pirmasens ist nicht betroffen.