Ausstellung "Gurs 1940" kommt in die Pfalz

Die Ausstellung „Gurs 1940“ über die Deportation und Ermordung von pfälzischen Juden macht Station Pfalz. Nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz ist die Schau mit 28 Tafeln in deutscher und französischer Sprache zuerst in Bad Bergzabern und Annweiler zu sehen. Von Ende Februar bis April wird sie in Pirmasens gezeigt und danach bis Ende Mai in Zweibrücken. Anhand von Fotos und Berichten stellt die Ausstellung das Schicksal der pfälzischen Juden und deren Leben im französischen Lager Gurs zur Zeit des Zweiten Weltkriegs dar.