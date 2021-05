In der gesamten Westpfalz sinken die Corona-Inzidenzzahlen. In Pirmasens wird deshalb die Ausgangssperre aufgehoben - und auch in Kaiserslautern und Zweibrücken gibt es Erleichterungen.

Wie die Stadtverwaltung Pirmasens mitteilt, lag der Corona-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter der kritischen Marke von 100. Das Landesuntersuchungsamt weist Pirmasens am Donnerstag mit einem Inzidenzwert von 82,0 aus - dieser Wert wird am Freitag vom Robert-Koch-Institut übernommen.

Gastronomen erwarten wenige Öffnungen

Damit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Maßnahmen der sogenannten Bundes-Notbremse außer Kraft gesetzt werden können. Ab Sonntag wird damit die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Die Gastronomen dürfen wieder Gäste im Freien bewirten - wenn diese einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Allerdings: Der DEHOGA-Kreisverband Pirmasens geht davon aus, dass viele Restaurants trotzdem geschlossen bleiben. Die Umsetzung der Corona-Vorschriften sei für viele Gastronomen zu aufwendig. Der Verband ist aber zuversichtlich, dass mehr Gastronomen öffnen, sofern es weitere Corona-Lockerungen gibt.

Wieder Treffen mit mehr Menschen erlaubt

In den Bussen in der Stadt dürfen ab Sonntag wieder OP-Masken getragen werden. Ab dann dürfen sich auch wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen - Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Im Einzelhandel in Pirmasens bleibt es beim Terminshopping. Abhängig von der Verkaufsfläche dürfen aber mehrere Termine gleichzeitig vergeben werden. Es darf aber immer nur eine Person pro 40 Quadratmeter in dem Geschäft anwesend sein. Ein negativer Corona-Test ist dann nicht mehr nötig.

Sport in Pirmasens wieder eingeschränkt möglich

Kosmetik-, Nagel-, Tattoo-, Piercingstudios und ähnliche Betriebe dürfen unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte öffnen. Bei Dienstleistungen wie zum Beispiel einer Rasur, bei der keine Maske getragen werden kann, muss der Kunde einen negativen Corona-Test vorlegen. Beim Sport gilt ebenfalls, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen in Gruppen von bis zu 20 Personen trainiert werden.

Auch Ausstellungen und Museen dürfen bei einem entsprechenden Hygienekonzept wieder öffnen. In den Schulen findet wieder Präsenzunterricht statt - allerdings besteht weiter eine Testpflicht. Die Kindertagesstätten haben dann im Regelbetrieb geöffnet.

In Pirmasens galt die Ausgangssperre seit Mitte März - mit Unterbrechungen. Dagegen hatte es in der Stadt allerdings immer wieder Kritik gegeben.

Lockerungen auch in Zweibrücken

Auch in Zweibrücken können einige Corona-Maßnahmen gelockert werden - dort lag der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150. Die Einzelhändler dürfen wieder Terminshopping anbieten - die Kunden brauchen aber einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Mittlerweile liegt der Inzidenzwert in der Stadt den zweiten Tag hintereinander unter 100. Sollte das noch drei Werktage so bleiben, kann es laut Stadtverwaltung weitere Lockerungen geben.

Terminshopping in Kaiserslautern ab Samstag

Auch Kaiserslautern liegt der Corona-Inzidenzwert mittlerweile fünf Werktage hintereinander unter dem Wert von 150. Deshalb ist ab Samstag im Einzelhandel wieder Terminshopping möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssen Kunden vor dem Shopping einen Termin mit dem Einzelhändler ausmachen. In den Geschäften darf nur eine Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche anwesend sein. Außerdem müssen Kunden vor Betreten des Geschäftes einen negativen Corona-Test vorlegen. Alle anderen Einschränkungen der Bundes-Notbremse wie zum Beispiel die Bundes-Notbremse gelten aber weiter. In der Stadt ist die Corona-Notbremse seit Mitte April in Kraft.