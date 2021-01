per Mail teilen

Seit Weihnachten galt in Pirmasens eine nächtliche Ausgangssperre. Die ist von der Stadt aber wieder aufgehoben worden, denn die Infektionszahlen sind gesunken.

Wie die Stadt mitteilte, ist die nächtliche Ausgangssperre seit Sonntag aufgehoben. Grund dafür ist, dass es im Stadtgebiet deutlich weniger Corona-Neuinfektionen gibt als noch vor einigen Tagen. Der Inzidenzwert von Pirmasens liegt zurzeit bei 136 - vor Weihnachten lag er noch jenseits der 200er-Marke.

Bürger haben Ausgangssperre weitgehend eingehalten

Daraufhin hatte Pirmasens eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Bürger durften sich zwischen 21 Uhr und fünf Uhr nicht mehr draußen aufhalten, außer mit triftigem Grund. An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester war die Sperre gelockert worden. Die Bürger hatten sich weitgehend an die Beschränkungen gehalten.

Beschränkungen für Seniorenheime gelten weiter

Die Besuchsbeschränkungen für Altenheime wurden aber verlängert. Unter anderem, weil am vergangenen Donnerstag erneut zwei Bewohner einer Einrichtung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben waren. Mittlerweile sind auch in Pirmasens die Impfungen älterer Menschen angelaufen.