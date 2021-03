In der Stadt Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz hat es am Wochenende nur wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben. Das hat eine Umfrage bei den Ordnungsämtern ergeben. Die Stadt Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz hatten die Ausgangssperre verhängt, weil die Inzidenzzahlen an mehreren Tagen in Folge zu hoch waren. Tenor bei den Ordnungsämtern im Kreis: Es seien nur einige wenige Menschen unterwegs gewesen, und von diesen hätten die meisten einen triftigen Grund gehabt. Auch die Polizei hat bei ihren Kontrollen wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre festgestellt. Nach Angaben eines Sprechers lag die Zahl der Verstöße im einstelligen Bereich. Die nächtliche Ausgangssperre für Pirmasens gilt noch bis einschließlich übermorgen, die für den Kreis Südwestpfalz bis Sonntag.