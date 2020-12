In Pirmasens können sich Schülerinnen und Schüler derzeit für die Herbstschule anmelden. Mit der Herbstschule kann während der kommenden Ferien Unterricht nachgeholt werden, der durch die Corona-Pandemie ausgefallen war.

Bis zu 300 Schülerinnen und Schüler können sich in Pirmasens für die Herbstschule anmelden. Damit ist Pirmasens in den Planungen weit voraus. Auch viele weitere Kommunen in der Westpfalz wollen eine Herbstschule anbieten und fragen dazu aktuell über die Schulen bei den Eltern nach, um festzustellen wie viele Schüler Interesse haben. Der kostenlose Nachhilfeunterricht richtet sich an die Klassen eins bis acht. Vor allem in Mathe und Deutsch soll in den Herbstferien täglich drei Stunden in Kleingruppen von bis zu zehn Schülern unterrichtet werden. Geleitet wird der Unterricht von Lehramtsstudenten, pensionierten Lehrkräften oder Abiturienten. Nach positiver Resonanz auf die Sommerschule, hatte das Land beschlossen das Projekt in den Herbstferien fortzusetzen.