Die Stadt Pirmasens hat die Aktion "Heimat shoppen" neu gestartet.

Sie soll nach Angaben der Stadt den lokalen Einzelhandel unterstützen und stärken. An der Aktion unter dem Titel „Kaaf dehääm“ beteiligen sich insgesamt 25 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister aus Pirmasens. Dort können Kunden bei jedem Einkauf Kärtchen abstempeln lassen. Mit den komplett abgestempelten Kärtchen können die Kunden dann an Gewinnspielen des Stadtmarketings in Pirmasens teilnehmen.