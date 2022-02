Darum sollten ältere Menschen ihren Eintrag im Telefonbuch löschen lassen

Erneut haben sich bei der Polizei in Pirmasens viele Menschen gemeldet, die einen Anruf von Betrügern erhalten haben. Die Lösung: Die Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen.

Anfang der Woche hat die Polizei in Pirmasens wieder mehrere sogenannte Schockanrufe durch falsche Polizisten gemeldet bekommen. Die Betrüger versuchen vor allem bei älteren Menschen durch eine Lüge an Bargeld oder Wertsachen zu kommen. Diesmal ist nach Angaben der Polizei kein Schaden entstanden, doch die Fälle nehmen zu.

Eintrag aus dem Telefonbuch zu löschen, kann sinnvoll sein

"Es kann sinnvoll sein, wenn ältere Menschen ihren Eintrag im Telefonbuch entfernen lassen", empfiehlt Werner Häfner, Sprecher der Polizei in Pirmasens. Die Täter könnten bereits am Namen erkennen, ob sich dahinter womöglich ein leichtes Opfer verbirgt. Diese Leute würden dann gezielt angerufen. Häfner richtet seinen Appell nicht nur an die potenziellen Opfer, sondern auch an Verwandte und Bekannte.

Wie lösche ich meinen Telefonbucheintrag? Auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter gibt es einen Kundenbereich, manchmal auch Kundencenter oder Control-Center genannt. Dort kann man sich einloggen und dann seine Nummer auswählen, die man löschen möchte. Vodafone verlangt das schriftlich, es gibt auf der Internetseite des Anbieters ein Formular, dass man sich herunterladen kann und dann ausgefüllt per Post oder Fax verschicken muss. Wer kein Internet hat, sollte bei der Hotline seines Anbieters anrufen und sich durchfragen. Die Rufnummer steht auf der Rechnung. Link zur Hilfeseite der Deutschen Telekom https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/meine-daten/telefonbucheintrag-erstellen-einsehen-und-aendern?samChecked=true Faxformular bei Vodafone https://www.vodafone.de/infofaxe/248.pdf Anleitung für Kunden bei 1&1 https://hilfe-center.1und1.de/internet-und-festnetz-c82789/festnetz-c85241/rund-um-ihre-festnetznummer-c84056/festnetznummer-im-telefonbuch-eintragen-oder-aendern-a782307.html Wer seinen Telefonbucheintrag nicht komplett streichen möchte, kann die Anschrift löschen lassen und vom Vornamen nur den ersten Buchstaben eintragen lassen. Für diese Verkürzung kann man sich an die Deutsche Tele Medien GmbH, kurz DTM, wenden, die das Telefonbuch druckt. Die Änderung sollte relativ schnell erfolgen. Die Kontaktdaten dafür stehen im gedruckten Telefonbuch ganz vorne oder hinten. Kontakt der DTM Anschrift:

DTM Deutsche Tele Medien GmbH

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

Löschung kann mehrere Wochen lang dauern

Die komplette Löschung kann eine Zeitlang dauern. Bis der Eintrag online und für die Telefonauskunft nicht mehr sichtbar ist, können mehrere Wochen vergehen. Noch länger dauert es beim gedruckten Telefonbuch. Das kommt nur einmal im Jahr raus. Grundsätzlich sollte ich vorsichtig mit meiner Rufnummer umgehen, denn Betrüger schauen auch in Kleinanzeigen nach den Nummern.

Betrüger nutzen fast immer dieselben drei Maschen

Im Moment versuchen es die Betrüger vor allem mit drei verschiedenen Maschen, um an das Geld der Opfer zu kommen. Die Polizei rät dazu, bei einem solchen Anruf sich nicht unter Druck setzen zu lassen, das Gespräch zu beenden und direkt bei den Verwandten oder der Polizei nachzufragen. Wenn das Geld weg ist, sei es schwierig, die Täter zurückzuverfolgen.

Die drei häufigsten Maschen der Telefonbetrüger Die Unfall-Masche:

Der Anrufer erzählt dem Opfer, dass ein naher Verwandter einen tödlichen Autounfall verursacht hat. Der Verwandte benötigt nun eine große Summe Bargeld, um für die Kaution aufkommen zu können. Sonst müsse derjenige ins Gefängnis. Das Geld erhielten die Opfer aber angeblich zurück. Die Corona-Masche:

Der Anrufer gibt sich als Arzt aus und berichtet, dass sich ein Angehöriger des potenziellen Opfers mit Corona infiziert hat und es ihm sehr schlecht gehe. Einzige Hilfe sei ein neues, nicht zugelassenes Medikament aus der Schweiz. Die benötigten 20.000 Euro würde ein Bote abholen. Ohne die seltene Medizin würde der vermeintlich Kranke wahrscheinlich sterben. Die Einbrecher-Masche:

Der Anrufer gibt vor, bei der Polizei zu arbeiten. Er erzählt von Einbrechern, die gerade die Wohngegend des Opfers unsicher machen. Der angebliche Polizist rät dazu, Geld und Wertsachen der Polizei auszuhändigen, damit alles sicher verwahrt werden kann. Wenn die Einbrecher weitergezogen sind, würden die Opfer ihre Sachen zurückbekommen.

Diese Woche wurde eine 83-Jährige aus Worms Opfer solcher Betrüger. Insgesamt händigte sie den Unbekannten 90.000 Euro aus. Auch sie war auf eine der drei üblichen Maschen hereingefallen. Es sei aber nicht nur der finanzielle Verlust, der die Menschen nach einer solchen Tat belastet. Viele schämen sich laut Polizei, auf die Betrüger hereingefallen zu sein und isolieren sich danach komplett.