Ältere Frau in Pirmasens getreten: Polizei ermittelt Täterin durch Facebook-Video

per Mail teilen

In Facebook ist auf einem Video zu sehen, wie eine ältere Frau mit Gehhilfe in Pirmasens von einer anderen Frau getreten wird. Die Polizei kann die Täterin identifizieren.

Abgespielt haben soll sich dieser Vorfall nach Angaben der Polizei an der Bushaltestelle gegenüber eines Supermarktes in der Wiesenstraße in Pirmasens. Auf dem Video sei zu sehen, wie ein junger Mann der älteren Frau nach dem Tritt Hilfe leistete. Er habe die Angreiferin angesprochen und sie von der Frau ferngehalten.

Polizei Pirmasens sucht Zeugen

Die Polizei in Pirmasens hatte das Video am Mittwoch gesichert und eine 57-jährige Frau als Täterin identifiziert. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere aber auch die Geschädigte und den Mann, der ihr half, sich unter Telefon 06331 520-0 zu melden.