Corona-Warnstufe 2 - das gilt ab Montag in Pirmasens

In Pirmasens gilt ab Montag die Corona-Warnstufe 2, weil zwei wichtige Grenzwerte überschritten wurden. Das bedeutet, dass es Einschränkungen für die Bürger gibt.

Schon seit geraumer Zeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Pirmasens über dem Schwellenwert 100. Nun ist hinzu gekommen, dass in Rheinland-Pfalz der sogenannte Belastungswert bei den Intensivbetten überschritten wurde. Damit greift automatisch die Corona-Warnstufe 2.

Kontaktdaten-Erfassung in Pirmasens bei "körpernahen" Dienstleistungen

In Handel und Gewerbe gelten weiterhin das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen, also zum Beispiel in Nagel- oder Kosmetikstudios, müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Außerdem müssen Nicht-Geimpfte einen negativen Corona-Test vorweisen. Mitarbeitende müssen keine Maske tragen, wenn sie geimpft oder genesen sind oder einen tagesaktuellen Test vorlegen können.

Maskenpflicht in der Gastronomie in Pirmasens

In der Gastronomie gilt die Maskenpflicht für Mitarbeitende - außer, wenn sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Gäste müssen die Maske bis zum Platz tragen. Sind höchstens zehn nicht geimpfte Personen in einem Restaurant oder einer Gaststätte anwesend, entfällt das Abstandsgebot.

In Hotels, Ferienwohnungen oder der Pirmasenser Jugendherberge müssen die Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Wer länger bleibt und nicht geimpft oder genesen ist, muss alle 72 Stunden einen neuen Test vorlegen.

Sport für Ungeimpfte in Pirmasens nur mit Test

Sport ist in den Innenbereichen zulässig, wenn höchstens zehn nicht-geimpfte Personen anwesend sind. Diese müssen aber einen negativen Test vorlegen. Diese Regel gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren. Besteht eine Sportgruppe ausschließlich aus Jugendlichen bis zu einem Alter von 17 Jahren, können bis zu 25 Nicht-Geimpfte teilnehmen.

Schwimmbäder, Thermen und Saunen dürfen nur 50 Prozent der Besucherkapazität auslasten. Außerdem muss ein Hygienekonzept vorliegen. Die Kontakte der Besucher müssen erfasst werden - Nicht-Geimpfte brauchen einen negativen Corona-Test.

Einschränkungen für Nicht-Geimpfte bei Kulturveranstaltungen

Die Kultureinrichtungen in Pirmasens bleiben geöffnet. Auch Proben sind möglich, allerdings nur, wenn höchstens zehn nicht-geimpfte Personen teilnehmen. Sind nur Jugendliche in einer Gruppe, können 25 Nicht-Geimpfte teilnehmen. In Museen und Ausstellungen müssen die Kontaktdaten erfasst werden - es gilt die Maskenpflicht.

An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen außer Geimpften und Genesenen maximal 100 Nicht-Geimpfte teilnehmen - mit einem negativen Corona-Test. Der Veranstalter kann entscheiden, ob Maskenpflicht oder Abstandsgebot gelten. Auch bei Veranstaltungen im Freien müssen Nicht-Geimpfte einen negativen Test vorlegen, wenn sie teilnehmen wollen.

Der Pirmasenser Weinachtsmarkt muss nicht eingezäunt werden. Es gilt weiterhin das Abstandsgebot.

Zwei Tests pro Woche an Pirmasenser Schulen

An den Schulen in Pirmasens werden alle nicht-geimpften Schüler ab Montag wieder zweimal pro Woche getestet. An weiterführenden Schulen gilt im Unterricht die Maskenpflicht.

Diese Regeln sollen nach Auskunft der Stadt Pirmasens vorerst lediglich bis Dienstag gelten und werden dann überarbeitet. Am Mittwoch wird das Warnstufensystem neu geregelt, außerdem gelten dann strengere Bestimmungen zum Beispiel im Öffentlichen Personen-Nahverkehr.