In Pirmasens und Zweibrücken starten am Montag die sogenannten Sommerschulen. Mehr als 250 Kinder wollen dabei versäumten Lernstoff aus der Corona-Zeit nachholen.

78 Kinder sind es ganz genau, die sich nach Angaben der Stadtverwaltung für die Sommerschule in Zweibrücken angemeldet haben. Bis 27. August haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, vor allem in den Fächern Deutsch und Mathematik Lernstoff nachzuholen, der aufgrund des häufigen Unterrichtsausfalls während der Corona-Pandemie auf der Strecke blieb. Dadurch soll verhindert werden, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Nachteil haben.

Sommerschule Zweibrücken mit zwei weiteren Fächern

"Ziel der Sommerschule ist es, allen Schülerinnen und Schülern in dieser fordernden Zeit einen guten Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen", so die Zweibrücker Beigeordnete Christina Rauch (CDU). "Wir haben während der letzten Sommer- und Herbstschule sehr viele positive Rückmeldungen von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern erhalten, so dass wir mit Freude wieder dieses wichtige Förderangebot anbieten und sogar ausbauen", so Rauch.

20 Kinder weniger in Pirmasens

In Zweibrücken werde es demnach in diesem Jahr möglich sein, gerade im Bereich der weiterführenden Schulen, auch Englisch und Französisch als Fächer anzubieten. Pirmasens verzeichnet nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 180 Anmeldungen für die Sommerschule. Das seien etwa 20 Schülerinnen und Schüler weniger als im vergangenen Jahr. Auch in Kaiserslautern findet in den letzten beiden Ferienwochen eine Sommerschule statt.

In der gesamten Westpfalz hatten sich nach Angaben des Bildungsministeriums in Mainz etwa 1.500 Kinder für die Sommerschulen angemeldet.