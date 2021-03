Die Polizei in Pirmasens hat einen Ladendieb entlarvt, der offenbar gewerbsmäßig gestohlen hat. Laut Polizei wurde er am Abend in einem Einkaufsmarkt in Pirmasens ertappt, wo er Uhren, Bekleidung und eine Geldbörse gestohlen haben soll. Am Tag zuvor soll er dort bereits neun Uhren geklaut haben. Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, fanden sie umfangreiches weiteres Diebesgut. Der Gesamtwert wird derzeit noch ermittelt. Den Täter erwarten mehrere Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls.