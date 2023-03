In Kaiserslautern sind über einen längeren Zeitraum "smarte Straßenlaternen" getestet worden - also Laternen, die sowohl leuchten als auch die Bevölkerung warnen. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

"Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass die 'smarten Laternen' vor allem für kleinräumige Warnungen sehr gut geeignet sind", teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch mit. Insbesondere in Innenstädten könnten sie den "Warnmittelmix" ergänzen. Laut Ebling wurden die Geräte sehr gut von der Kaiserslauterer Bevölkerung angenommen, "auch wenn es selbstverständlich noch die ein oder andere Stellschraube und Überlegungen für weitere Verbesserungen gibt“.

"Smarte Laternen" dienen nicht nur als Lichtquelle, sondern sind auch mit Sirenen ausgestattet. Dadurch soll die Bevölkerung im Gefahrenfall gewarnt werden. Die Testreihe fand an vier Standorten in der Innenstadt statt, wo jeweils eine Straßenlaterne mit Lautsprechern versehen wurde. Mehrere Stunden lang wurden regelmäßig ein Signalton sowie sprachliche Mitteilungen verbreitet. Ebling zufolge wünschen sich die Bürger neben den Warnungen auch konkrete Handlungsempfehlungen.

Idee für Projekt stammt von Berufsfeuerwehr

Initiiert worden war die Projektidee von der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. 2018 wurde das Projekt dann in das Bund-Länder-Programm "Warnung der Bevölkerung" aufgenommen. 2021 kam es zu den ersten Tests in Kaiserslautern. "Es freut mich sehr, dass die Initialzündung für dieses wichtige Projekt zur Ergänzung des Warnmittelmixes aus den Reihen einer rheinland-pfälzischen Berufsfeuerwehr gekommen ist", sagte Ebling. Nun gelte es zu prüfen, ob und wann "smarte Laternen" in den Wirkbetrieb übernommen werden und an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angebunden werden könnten.

MoWas ist ein vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) entwickeltes System zur Warnung der Bevölkerung für Zivilschutzlagen. Es steht den Ländern zugleich zur Warnung vor Katastrophen zur Verfügung. Mit ihm können Bund und Länder Warnungen ausgeben, sodass Behörden und Medien die Bevölkerung warnen können.