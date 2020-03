per Mail teilen

Der Fluss Pfrimm bei Dreisen im Donnersbergkreis soll für Fische wieder durchgängig gemacht werden. Wie das Landesumweltministerium mitteilt, dient die Renaturierung dem Artenschutz in der Region.

In den kommenden Monaten werde es auf dem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt der Pfrimm verschiedene Renaturierungs-Maßnahmen geben. Nach Ministeriumsangaben werden unter anderem die Flussmauern der alten Kläranlage bei Dreisen entfernt. Dadurch gebe es mehr Freiraum für die Pfrimm und damit auch mehr Platz für Fische und andere Wasserlebewesen. Die Renaturierung sorge dafür, dass auch in der Westpfalz Tiere wie die Bachforelle, der Eisvogel oder die Prachtlibelle erhalten blieben. Die Kosten von rund 300.000 Euro werden größtenteils vom Land übernommen. Die Pfrimm ist ein rund 43 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins, der im Donnersbergkreis entspringt und bei Worms in den Rhein mündet.