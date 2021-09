Westpfälzer Pflegekräfte bei Groß-Demo dabei

Auch Pflegekräfte aus der Westpfalz demonstrieren am Samstagvormittag in Mainz. Dazu aufgerufen hatten das Bündnis „Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz“ und die Gewerkschaft ver.di Unter dem Motto „Aufstehen für die Pflege“ wollen die Teilnehmer auf dem Mainzer Uni-Vorplatz ihren Forderungen Nachdruck verleihen- und das gezielt kurz vor der Bundestagswahl. Dazu gehören laut Verdi unter anderem einheitliche Tarife, mehr Personal in den Kliniken und dass keine Pflegekraft mehr alleine Dienst haben sollte. Ziel sei aber auch, die Kosten für die Pflegebedürftigen zu begrenzen. Die Gewerkschaft hat 500 Pflegekräfte zu der Demo angemeldet. Aus der Westpfalz beteiligen sich unter anderem die Kliniken in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens. Bis zum Nachmittag finden Reden und ein Rahmenprogramm statt. Erwartet wird auch der rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Schweitzer.