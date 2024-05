Pfingsten: Das ist los im Westen der Pfalz

Nach Christi Himmelfahrt ist vor Pfingsten. Der nächste Feiertag steht an und passend dazu gehen im Westen der Pfalz auch zahlreiche Veranstaltungen an den Start. Hier ein Überblick:

Was ist los in und um Kaiserslautern?

Ab Freitag verwandelt sich der Volkspark in Kaiserslautern wieder zu einem kleinen Weinfest. Bei "Wein im Park" gibt es über das verlängerte Wochenende Livemusik, Essen und natürlich Pfälzer Wein. Der Eintritt an allen vier Tagen ist kostenlos.

Riesling oder doch lieber Rosé? Ganz egal, bei "Wein im Park" in Kaiserslautern gibt es über Pfingsten eine große Auswahl an regionalen Weinen. Dazu: Livemusik! dpa Bildfunk Picture Alliance

Den Pfingstsonntag lieber im Museum verbringen? Kein Problem, im Stadtmuseum Kaiserslautern eröffnet eine neue Ausstellung. Sie heißt "200 Jahre Auswanderung nach Brasilien" und thematisiert, wie der Name schon vermuten lässt, die Auswanderung von Westpfälzern ins Land des Samba.

Die Gartenschau in Kaiserslautern ist vor allem für eine einzigartige Blumenlandschaft und ihre Dinofiguren bekannt. Am Pfingstsonntag verwandelt sich das Gelände aber zu einem großen Theater. Beim "Tag des Pfalztheaters" gibt es Musik, Schauspiel, Theaterstücke und mehr.

Was ist los in Pirmasens, Zweibrücken und der Südwestpfalz?

Das Pfingswochenende wird in Dahn ausgiebig gefeiert - und zwar beim Pfingsfest im Kurpark. Eigentlich hätte es dort von Freitag bis Dienstag jeden Tag Livemusik gegeben. Wegen des Unwetters wurde die Veranstaltung vom Veranstalter aber zum Teil abgesagt. Deshalb spielt am Freitag keine Band, die Kleinen können sich aber trotzdem auf Autoscooter, ein Kinderkarussel und vieles mehr freuen. Am Samstag geht es dann weiter - mit Livemusik von der Coverband "Liquid".

Gefeiert wird auch am Freitag in Pirmasens und das dürfte vor allem für Eltern, Kinder und Jugendliche interessant sein. Im Matrix steigt nämlich die Teen Disco. Das Besondere: Alle Kids bis 16 Jahre können hier bis 22 Uhr feiern.

Das Museum "Forum Alte Post" in Pirmasens macht an Pfingsten beim Internationalen Museumstag mit. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Zschunke

Die Stadt Pirmasens lädt am Pfingstsonntag zum Internationalen Museumstag ein. Daran beteiligen sich das Kulturzentrum "Forum Alte Post" und das Stadtmuseum "Altes Rathaus". Für Besucherinnen und Besucher gibt es kostenlose Mitmachaktionen, zum Beispiel eine Rätsel-Rallye für Familien im "Forum Alte Post".

Immer an Pfingsten steigt in Zweibrücken der traditionelle Turnerjahrmarkt. Von Freitag bis sogar Montag gibt es auf dem Festplatz an der Rennwiese an allen Tagen einen großen Biergarten mit Livemusik und Fahrgeschäften. Am Sonntag findet außerdem ein großer Landmarkt statt und am Dienstag wird Pfingsten dann mit einem großen Feuerwerk verabschiedet.

Was ist an Pfingsten los im Kreis Kusel?

Auf der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg kann man sich am Sonntag in das Leben im Mittelalter zurückversetzen lassen. Auf Besucherinnen und Besucher warten beim diesjährigen Burgfrühling ein Kräutermarkt, Mitmachaktionen und kostenlose Museumsführungen.

Die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel ist die größte Burg in der Pfalz. Am Pfingstsonntag findet dort der Burgfrühling statt. SWR

Wer Pfingsten im Kreis Kusel lieber musikalisch angehen will, kann das am Samstag im Kinett in Kusel tun. Auf der Bühne stehen ab 20 Uhr gleich zwei Bands. Am Start sind "CLUB OF PROBLEMS" und "Kuselit".

Was ist an Pfingsten los im Donnersbergkreis?

Altes Handwerk, neu entdeckt - das ist das Motto bei der Erlebnisreise Moscheltal am Pfingstsonntag in Waldgrehweiler. Traditionell eröffnet ein Pfingstgottesdienst den Tag. Danach gibt es ein Bühnenprogramm, Vorführungen und Mitmachaktionen, um das Moscheltal und seine Traditionen zu feiern.