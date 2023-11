Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel beginnt

Am Mittwoch ist es wieder soweit! Der traditionelle Pferdemarkt in Quirnbach soll wieder die Massen in den kleinen Ort im Kreis Kusel locken.

Der Pferdemarkt in Quirnbach hat zwei Weltkriege überdauert. Ende der 70er Jahre stand er vor dem Aus, wurde aber von der Gemeinde, den Geschäftsleuten und Vereinen gerettet. Heute erfreut sich der Markt, der immer am zweiten Mittwoch im November stattfindet, wieder großer Beliebtheit. Um die 15.000 Besucher kommen jedes Jahr. Pferdeschau und Prämierung in Quirnbach Der Vormittag beginnt in Quirnbach gleich mit der Pferdeschau und anschließender Prämierung. Außerdem sind verschiedene Shownummern geplant. Kinder können am Nachmittag auf Ponies und Eseln reiten. Fester Bestandteil des Pferdemarktes sind auch die etwa 100 Verkaufsstände, die so ziemlich alles feil bieten, was man sich vorstellen kann: Da gibt es beispielsweise Strickstrümpfe, Hustenbonbons und natürlich auch Pferdebedarf. Im Festzelt spielen um 11 Uhr "Seckis Schloßmusikanten" und am Abend gibt’s Partymusik mit den "Members". Quirnbach Ortsgemeinde ist zufrieden Mindestens 10.000 Besucher bei Pferdemarkt in Quirnbach Zwei Jahre hatte er coronabedingt Pause gemacht - jetzt kamen zum traditionellen Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel wieder viele Besucher. 10:00 Uhr Am Vormittag SWR4 Rheinland-Pfalz Mit Bus und Bahn zum Pferdemarkt nach Quirnbach Wer auf dem Pferdemarkt richtig feiern und daher nicht mit dem Auto fahren will, kann mit Bus und Bahn anreisen. Nach Auskunft des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd gibt es zusätzliche Busse von Glan-Münchweiler nach Quirnbach. Außerdem fahren zwischen Landstuhl und Kusel die Züge fast im Stundentakt. Zudem gibt es mehrere durchgehende Verbindungen von und nach Kaiserslautern. Spezielle Busverbindungen für den Pferdemarkt Zwei Busverbindungen werden extra für den Quirnbacher Pferdemarkt eingerichtet: Eine Linie fährt nach Angaben des Zweckverbands über Nanzdietschweiler, Börsborn, Brücken, Steinbach und Henschtal nach Quirnbach und zurück. Eine zweite Buslinie bindet die Orte Henschtal, Herschweiler-Pettersheim, Langenbach, Konken, Bledesbach, Schellweiler, Wahnwegen und den Sangerhof an.