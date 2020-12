per Mail teilen

In Pfeffelbach im Landkreis Kusel ist am frühen Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr ein Wohnhaus ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan stand das Gebäude leer. Das Feuer habe sich auf das komplette Erdgeschoss sowie Teile des ersten Stocks ausgebreitet. Der Feuerwehreinsatz habe etwa drei Stunden gedauert. Bei dem Brand habe es keine Verletzten gegeben. Die Polizei teilte mit, dass es Hinweise auf Brandstiftung gibt, wohl von unberechtigt in das Haus eingedrungenen Tätern. Der entstandene Sachschaden liege bei etwa 60.000 Euro.