Pfarrer Patrick Asomugha wird die Pfarrei in Queidersbach nach einer Morddrohung verlassen. Diese Nachricht hat bei vielen Menschen Bestürzung ausgelöst.

Der aus Nigeria stammende Pfarrer Asomugha wird die Pfarrei in Queidersbach nach Angaben des Bistums schon zum 20. April verlassen. "Die Sorge für den Schutz und die Gesundheit von Pfarrer Asomugha machen diesen Schritt unumgänglich", sagte Generalvikar Andreas Sturm. "Was in Queidersbach vorgefallen ist, ist nicht nur unchristlich, das entbehrt jeder Menschlichkeit", so Sturm weiter.

Einbrüche und zerstochene Reifen

Seit Mitte des vergangenen Jahres gab es immer wieder Anfeindungen gegen den Pfarrer aus Nigeria. Zunächst soll er rassistisch beleidigt worden sein. Neben zwei Einbrüchen in das Pfarrhaus mit erheblichem Sachschaden wurden unter anderem die Reifen seines Autos zerstochen. Im März hatten Unbekannte nach Angaben des Bistums eine Morddrohung auf dem Garagentor des Pfarrers hinterlassen. Außerdem seien zwei Tage später zwei Glasflaschen mit alkoholischem Inhalt vor der Eingangstür des Pfarrhauses, in dem Pfarrer Asomugha auch wohne, zertrümmert worden.

Bistum sieht keine andere Möglichkeit, den Pfarrer zu schützen

Gemeinsam mit Pfarrer Asomugha hat das Bistum in den vergangenen Monaten versucht, trotz der Anfeindungen alles irgendwie noch in eine gute Bahn zu lenken. Doch nach der Morddrohung zieht das Bistum jetzt die Reißleine, sagt Generalvikar Andreas Sturm: "Ich hätte das für undenkbar gehalten, dass ein Bruder, der aus anderen Teilen der Welt kommt und hier arbeitet, bedroht wird. Aber wir sehen keine andere Möglichkeit, als ihn rauszunehmen, um ihn zu schützen. Es wäre unverantwortlich, Pfarrer Asomugha weiterhin der Bedrohung auszusetzen."

Nach Morddrohung gegen Pfarrer: Polizei ermittelt

Nach Angaben des Bistums dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wer hinter der Morddrohung und den weiteren Anfeindungen steckt, ist unklar. Patrick Asomugha soll im Laufe des Sommers eine neue Aufgabe im Bistum Speyer übernehmen.

Queidersbacher Bürgermeister bedauert, dass es soweit gekommen ist

Ralph Simgen (CDU), der Bürgermeister von Queidersbach, findet es sehr traurig, dass es soweit gekommen ist und Pfarrer Asomugha jetzt die Gemeinde verlässt: "Die ganze Entwicklung tut mir sehr leid. Für mich als Bürgermeister ist natürlich das Problem, dass Queidersbach sehr schlecht da steht. Wobei wir hier fast alle hinter unserem Pfarrer stehen. Ich kann es nachvollziehen, dass er die Gemeinde verlässt, aber mir persönlich tut es sehr Leid."

Bistum: "Ein paar Verrückte, die keine Rücksicht nehmen"

Queidersbach steht also hinter Pfarrer Asomugha. Das muss auch betont werden, sagt Generalvikar Andreas Sturm vom Bistum Speyer: "Das sind hier nicht darum, dass es die Queidersbacher sind, sondern ein paar Verrückte, die es gibt, die hier keine Rücksicht nehmen, aber es geht nicht um das Gros der Menschen vor Ort."

Normales Gemeindeleben in Queidersbach "unmöglich"

Patrick Asomugha selbst erklärte mit Bedauern: "Ich kann unter diesen Umständen meinen Aufgaben als Pfarrer in Queidersbach nicht mehr nachkommen". Asomugha hatte in den vergangenen Monaten immer wieder zur Versöhnung aufgerufen. Im vergangenen Oktober gab es in Queidersbach außerdem einen Solidaritätsgottesdienst, bei dem etwa 600 Menschen ein Zeichen gegen Rassismus setzten. Dennoch ist für den Pfarrer jetzt klar: "Die Angriffe gegen meine Person machen es nahezu unmöglich, in Queidersbach ein normales Gemeindeleben zu führen." Asomugha hatte die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi seit August 2017 geleitet.