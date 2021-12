Segnet Homosexuelle: Friedenstagepreis für Pfarrer aus Winnweiler

Der katholische Seelsorger Carsten Leinhäuser hatte sich gegen seine eigene Kirche gestellt. Sein Engagement gegen Ausgrenzung und Diskriminierung bringt ihm jetzt den Kirchheimbolander Friedenstagepreis ein.

Homosexuellen Paaren den kirchlichen Segen verwehren? Pfarrer Carsten Leinhäuser kann nur mit dem Kopf schütteln. „Dieses Verbot der der katholischen Kirche hat mich maßlos geärgert“, sagt der Seelsorger aus Winnweiler. Weil das nicht der erste Angriff auf Homosexuelle gewesen sei, habe er „nicht einfach die Klappe halten können“.

#liebegewinnt breitet sich in den sozialen Medien aus

Als Gegenreaktion nahm Leinhäuser kurzerhand ein Video auf. Sein Statement: „Menschen, die sich ehrlich und aufrichtig lieben, sind doch bereits gesegnet, ganz egal, ob sie hetero- oder homosexuell sind“, betont der Westpfälzer.

Viele andere Seelsorger sahen das genauso und so brachten sie gemeinsam innerhalb kürzester Zeit eine Internet-Kampagne mit dem Hastag #liebegewinnt ins Rollen.

Schnell verbreitete sich die Botschaft daraufhin in den sozialen Netzwerken. Ergebnis waren laut Leinhäuser Segensfeiern für alle Liebenden am 10. Mai in mehr als 100 Orten in Deutschland. Er selbst habe in Winnweiler einen Online-Gottesdienst auf die Beine gestellt

„Viele haben uns unterstützt- andere sogar Strafen gefordert“

Die meisten Reaktionen darauf seien positiv ausgefallen. „In meinem eigenen und vielen anderen Bistümern haben viele Bischöfe verstanden, dass die katholische Kirche lange Zeit Menschen auf das Gröbste verletzt hat“, so Leinhäuser. Andere hätten dagegen gewettert und gefordert, die Segnung homosexueller Paare sogar zu bestrafen. Da sei noch ein „ziemlich fettes Brett zu bohren“.

Friedenstagepreis ist Westpfälzer Pfarrer fast peinlich

Weil er mit angefangen hat, dieses Brett zu bohren, darf sich der 42-Jährige aus Winnweiler jetzt über den Kirchheimbolander Friedenstagepreis 2021 freuen. Leinhäuser berührt das aber fast schon peinlich: „Ich wäre lieber stolz auf eine Kirche, die es als normal ansieht homosexuelle Paare zu segnen“.