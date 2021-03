Der Vatikan hält nichts davon, wenn gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden. Er spricht sogar von Sünde. Ein katholischer Pfarrer aus Winnweiler und viele andere Christen in ganz Deutschland haben nun mit einer Internet-Aktion reagiert.

Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnweiler steht für folgende Botschaft: "Immer wenn zwei Menschen sich lieben, ist Gott dabei – unabhängig davon, ob sie homosexuell oder heterosexuell sind.“ Umso mehr ärgert den katholischen Pfarrer das „Nein“ des Vatikan zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare.

"Liebe ist genau das Gegenteil von Sünde." Carsten Leinhäuser, Pfarrer

Die Aussage der Kirche „Wir segnen nicht die Sünde“ sei ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen auf der Welt, die diskriminiert werden.

Idee zu #mutwilligsegnen war Zufall

„Ich kann Aufzüge segnen, Autos, Haustiere, Klohäuschen, Haustiere und sogar Waffen. Aber Menschen, die sich lieben, kann man nicht segnen? Mit welchem Recht?“, fragt Leinhäuser in einem Video, das er vor ein paar Tagen auf Facebook und Youtube online gestellt hat. Doch genau aus diesem Video ist etwas Positives entstanden, denn ein lesbisches Paar hat darauf reagiert. Und so entstand die Idee zu #mutwilligsegnen. Pfarrer Leinhäuser spricht von einem „Zufallsprodukt“.

Mittlerweile engagieren sich deutschlandweit 14 Seelsorgerinnen und Seelsorger für die Internet-Aktion. Bundesweit teilen die Menschen den Hashtag #mutwilligsegnen in den Sozialen Netzwerken, um so zu zeigen, dass sie für eine bunte Vielfalt bei Segnungen einstehen. Außerdem wollen sie damit Mut machen.

Segnungsgottesdienste für jeden am 10. Mai

Neben der Internet-Aktion rufen Pfarrer Leinhäuser und die Initiatoren von #mutwilligsegnen überall zu Segensgottesdiensten am 10. Mai auf. Diese sollen an vielen Orten zeitgleich um 19 Uhr stattfinden. „Paare, die hieran teilnehmen, sollen den Segen bekommen, den Gott ihnen schenken will – ganz ohne Heimlichkeit.“ Aber letztendlich, so Carsten Leinhäuser, sei es egal, ob die Menschen, die gesegnet werden, hetero- oder homosexuell sind. „Wenn sie sich den Segen wünschen, dann sind sie dazu herzlich eingeladen.“

Der 10. Mai sei ausgewählt worden, weil dies im kirchlichen Jahreskalender einer der Tage des Noahs ist. „Er hat damals die Arche gebaut. Und nach der Sintflut hat Gott mit einem Regenbogen einen Bund mit uns Menschen geschlossen – und damit gezeigt, dass er uns liebt und dass er immer bei uns ist.“