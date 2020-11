per Mail teilen

Die Pfarrei Maria Schutz in Kaiserslautern baut eine neue Kita für bis zu 100 Kinder. Wie die Pfarrei mitteilt, soll die Einrichtung Platz für vier Gruppen bieten und in der Nähe des Hauptfriedhofs Kaiserslautern entstehen. Die neue Kita soll an der Stelle gebaut werden, wo bislang die Kirche der Gemeinde St. Norbert steht. Das Kirchengebäude soll dafür nach und nach zurückgebaut werden. Im Laufe des nächsten Jahres soll dann mit Bauarbeiten für den Kita-Neubau begonnen werden, zu den Kosten machte die Pfarrei keine Angaben.