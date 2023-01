Das Pfalztheater weicht wegen eines Wasserschadens für zunächst drei Konzerte in das SWR Studio Kaiserslautern aus.

Am 6. Februar spielt das Orchester des Pfalztheaters ein Konzert mit Werken von Price, Rachmaninow und Brahms im Emmerich-Smola-Saal. Weitere Konzerte im selben Saal finden am 6. April und am 17. Mai statt. Der Smola-Saal gehört zum SWR Studio Kaiserslautern und wird sonst neben externen Künstlern auch von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern bespielt. Möglicherweise, so heißt es vom Pfalztheater, sollen weitere Konzerte im Saal des SWR Studios stattfinden.

Tickest für Pfalztheater-Konzert verfügbar

Karten für die Pfalztheater-Konzerte im Emmerich-Smola-Saal gibt es an der Theaterkasse.



Wegen des Wasserschadens plant das Pfalztheater derzeit mit mehreren Ausweichspielstätten.

Woyzeck im Saalbau in Neustadt

Am Montag, den 23. Januar wird beispielsweise im Saalbau in Neustadt die Aufführung "Woyzeck" gezeigt. Für die Besucher ist ab Kaiserslautern ein kostenloser Shuttleservice eingerichtet. Informationen dazu hat das Pfalztheater auf seiner Internetseite hinterlegt. Weitere Vorstellungen des Pfalztheaters sollen in Frankenthal, Ludwigshafen und Landau stattfinden.

Pfalztheater plant Aufführungen in Zirkuszelt

Außerdem planen die Verantwortlichen des Pfalztheaters ein Zirkuszelt für Vorstellungen zu nutzen. Das soll zunächst in Landau aufgebaut werden, später auch in Kaiserslautern.



Die Ausweichspielstätten dienen zur Überbrückung des aktuellen Spielplans bis der Wasserschaden im Pfalztheater behoben wurde. Die Betriebsdirektorin des Theaters, Tanja Hermann, hofft, dass die Bauarbeiten bis zum September abgeschlossen sind.

Wasserschaden durch Sprinkleranlage verursacht

Im Dezember war im Pfalztheater Kaiserslautern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, weil die Sprinkleranlage versehentlich ausgelöst wurde. Das Große Haus kann deshalb für den Rest der Spielzeit nicht genutzt werden.