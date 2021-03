Das Pfalztheater in Kaiserslautern hat am Montagabend symbolisch seine rote Beleuchtung auf Gelb umgestellt. Der Intendant will damit signalisieren, dass das Theater bereit ist, wieder zu öffnen.

Urs Häberli, der Intendant des Pfalztheaters erklärte öffentlich vor dem Haupteingang, dass alle im Haus den Spielbetrieb ab April wieder aufnehmen könnten und wollten. Man habe bereits seit Oktober ein Hygiene- und Abstandskonzept, außerdem würden alle Mitarbeiter regelmäßig auf Corona getestet. Seit November war das Pfalztheater aus Protest gegen die coronabedingte Schließung rot beleuchtet. Mit dem bundesweiten Protest wollen Theater auf die Nöte von Kultschaffenden wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Können Schnelltests Öffnung ermöglichen? Der Intendant sieht auch Schnelltest als Chance auf eine baldige Öffnung. Er sagte, es sei umsetzbar, vor den Vorstellungen mit Schnelltests das Publikum zu untersuchen. Alle drei Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett hätten Produktionen vorbereitet. Der Bezirksverband Pfalz, Träger des Pfalztheaters, hat mitgeteilt, dass er die baldige Öffnung des Pfalztheaters unterstützt. Die Öffnung hänge aber von den politischen Beschlüssen des Landes ab.