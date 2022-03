Ab April wieder volles Haus im Pfalztheater Kaiserslautern

Die Schauspielerinnen und Schauspieler am Pfalztheater Kaiserslautern atmen auf. Das Spielen vor leeren Rängen hat bald ein Ende.

Ab April soll am Pfalztheater in Kaiserslautern wieder alles fast so sein, wie vor der Corona-Pandemie. Wie der Bezirksverband Pfalz als Träger des Hauses mitteilt, kann das Theater dann wieder voll ausgelastet werden. Heißt: Das Ensemble kann im besten Falle wieder vor ausverkauftem Haus spielen. Das haben die Leitung des Pfalztheaters Kaiserslautern und der Corona-Stab des Bezirksverbands Pfalz entschieden.

Keine Maskenpflicht mehr im Zuschauerraum

Möglich sei die volle Auslastung des Theaters ab April durch hochleistungsfähige Lüftungsanlagen im Großen Haus, teilt eine Sprecherin des Bezirksverbands Pfalz weiter mit. Damit werde jeder einzelne Sitzplatz mit Frischluft versorgt und biete damit eine große Sicherheit für das Publikum. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gilt ab April der Einlass zu 3G-Bedingungen, die weiterhin geltende Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz im Zuschauerraum. Der Vorverkauf läuft bereits.

3G in allen Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz

Ab sofort gelte zudem in den anderen Kultureinrichtungen des Bezirksverbands Pfalz bis auf Weiteres die 3G-Regel; das betrifft außer dem Pfalztheater das Museum Pfalzgalerie und die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, das Historische Museum der Pfalz in Speyer, das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim und das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel. Hintergrund ist, dass bundesweit alle tiefgreifenden Coronaschutz-Maßnahmen zum 20. März entfallen sollen, sofern es die Situation in den Krankenhäusern zulässt.