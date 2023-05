Das spielt das Pfalztheater Kaiserslautern in der neuen Saison

per Mail teilen

Das Pfalztheater Kaiserslautern hat seinem Förderverein den Spielplan für die kommende Saison vorgestellt. Auf dem Programm stehen zahlreiche bekannte Stücke.

Ab Oktober plant das Pfalztheater beispielsweise Shakespeares "Sommernachtstraum" aufzuführen. Weitere Highlights sind die Oper "Die Zauberflöte" von Mozart, das Musical "Gefährliche Liebschaften", der Krimi "Arsen und Spitzenhäubchen" oder die Komödie "Don Camillo und Peppone". Die soll open air gespielt werden.

Auch Robin Hood im Programm des Pfalztheaters

Das Weihnachtsstück für Familien wird "Robin Hood". In Schulen soll "Die Blechtrommel" von Günter Grass gezeigt werden. Darüber hinaus plant das Pfalztheater mehrere Uraufführungen – im Schauspiel und im Tanztheater.

Wasserschaden im Pfalztheater muss noch behoben werden

Ab dem kommenden Sommer wird das Theater in Kaiserslautern von einem neuen dreiköpfigen Team geleitet. Voraussetzung für die jetzt vorgestellten Pläne ist, dass die Folgen des Wasserschadens im Großen Haus bis zum Sommer zumindest provisorisch behoben werden. Die künftige Betriebsdirektorin Marlies Kink plant für das kommende Jahr aber auch Aufführungen an verschiedenen Orten in der Stadt.