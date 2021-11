Pfalzpreis für Kunsthandwerk vergeben

per Mail teilen

Der Bezirksverband Pfalz und die Handwerkskammer der Pfalz haben den Pfalzpreis für Kunsthandwerk verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ging an die Künstlerin Dorothee Wenz aus Rheinhessen. Sie fertigt unter anderem Vasen mit Ziegelton aus der Pfalz. Der Nachwuchspreis wurde an Tischlermeister Adrian Remmele aus Hettenleidelheim verliehen. Mit dem Preis wollen Bezirksverband und Handwerkskammer Talente fördern. Die Stücke sind bis Mitte Dezember im Musuem Pfalzgalerie in Kaiserslautern zu sehen.