Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern lädt am Wochenende zu einem Abschiedsfest für Kinder und Familien ein. Es steht nach Angaben des Bezirkverbands Pfalz unter dem Motto „Goodbye my friends“. Das Fest drehe sich um die Leih-Werke amerikanischer Künstler, die bald an ihre Besitzer zurückgehen. Das Pfalzgalerie-Team möchte gemeinsam mit den Besuchern Abschied von den Werken nehmen. Für Kinder sei zum Beispiel ein amerikanischer Tanzkurs geplant.