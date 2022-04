Pfalzcard startet in Saison

Die Gästekarte Pfalzcard startet in die neue Saison.

Die Gästekarte Pfalzcard startet in die neue Saison. Erstmals gibt es nun auch eine Karte speziell für Einheimische – die Pfalzcard "fer dehäm". Sie wird laut Kreisverwaltung Südwestpfalz personalisiert ausgestellt und ermöglicht den einmaligen kostenlosen Eintritt zu allen Freizeitangeboten. Die Pfalzcard ist die einzige Gästekarte in Rheinland-Pfalz und wird von etwa 120 Gastgebern ausgegeben. Touristen profitieren von kostenfreien Freizeitaktivitäten, außerdem gilt sie als Fahrschein für Busse und Bahnen im VRN-Netz. Partner sind beispielsweise die Eisenerzgrube in Nothweiler, die Wasgau-Öhlmühle in Hauenstein und das Dynamikum in Pirmasens.