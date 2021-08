Zum Thema geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz gibt es heute (25.5.) in der Pfalzbibliothek Kaiserlautern zwei Veranstaltungen. Nach Angaben der Pfalzbibliothek beginnt um 17 Uhr eine Führung durch die Ausstellung "Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz gestern und heute". Anschließend (19 Uhr) gibt es einen Vortrag zum Thema „Frauenliebende Frauen in der Pfalz“, in dem es um die Geschichte von weiblichen Paaren in der Pfalz geht. Dabei wird Lina Hilger aus Kaiserslautern als Zeitzeugin über Elsbeth Krukenberg berichten: eine der bekanntesten Vertreterinnen der ersten Frauenbewegung in der Pfalz.