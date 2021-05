Das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz beteiligen sich zu Pfingsten an der bundesweiten Aktion „Ich brauche Segen“. Dabei sollen Sticker mit einem QR-Code den Segen direkt aufs Handy bringen. Kirchengemeinden und Jugendgruppen sollen die Sticker an Orte kleben, wo viele Menschen vorbeikommen. Beispielsweise in Bäckereien, Tankstellen oder Geschäften. Man wolle so viele Alltagsorte wie möglich zu „Segenstankstellen“ machen, erklären das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz. Interessierte Personen können sich die goldenen Sticker auch online bestellen und selbst verteilen. Der QR-Code bringt einen nach dem Scannen auf die Website segen.jetzt. Dort erscheinen wechselnde Segenssprüche, die angehört oder gelesen werden können. Mit der ökumenischen Aktion wollen die Initiatoren den Menschen in der Corona-Krise Mut zusprechen.