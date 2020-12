per Mail teilen

Der Nähmaschinenhersteller Pfaff aus Kaiserslautern verlängert die Kurzarbeit bis Ende August nächsten Jahres. Damit sollen nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall Entlassungen verhindert werden.

Wie es danach weitergeht, stehe noch nicht fest, so ein Sprecher der IG-Metall. Der chinesische Besitzer von Pfaff hatte zunächst erwogen, 60 Arbeitsplätze in Kaiserslautern zu streichen. Nun will er zunächst die weitere Entwicklung des Unternehmens abwarten.

Pfaff schon länger in Krise

Hintergrund ist, dass der Nähmaschinenhersteller wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Zudem will er im Werk in Kaiserslautern statt einzelner Industrienähmaschinen künftig größere Anlagen bauen. Im Pfaff-Werk sind derzeit rund 200 Menschen beschäftigt.