Pfaff-Gelände in Kaiserslautern: So schwierig ist die Suche nach Investoren

Das Pfaff-Gelände braucht Investoren, damit in die alten Industriegebäude neues Leben einziehen kann. Diese zu finden, ist durch die aktuelle wirtschaftliche Lage aber nicht so einfach.

Auf dem alten Pfaff-Gelände in Kaiserlautern sollen in spätestens drei Jahren alle Flächen und Gebäude verkauft sein. Das hofft zumindest Rainer Grüner. Er ist der Geschäftsführer der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft. Und seit 2022 zuständig für das teilweise noch brachliegende Industriegebiet.

Rainer Grüner ist als Geschäftsführer der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft für die Erschließung und Vermarktung des Pfaff-Geländes zuständig. SWR

Auf dem mehr als 26 Fußballfelder großen Gelände des ehemaligen Nähmaschinenherstellers wird seit neun Jahren ein neuer Stadtteil geplant. Aber ohne Förderungen laufe hier nichts, sagt Grüner. Auch Investoren brauche das Gelände, damit der Traum vom ökologisch, nachhaltigen und vielfältigen Stadtviertel wahr wird. Das ist hier nämlich geplant. Die Straßen in dem neuen Quartier sollen unter anderem möglichst autofrei bleiben, Parkplätze findet man dann ausschließlich unterirdisch.

Pfaff-Gelände: Investoren zu finden, bleibt schwierig

Laut Grüner ist man mitten in der Vermarktung für die restlichen Flächen auf dem alten Pfaff- Gelände. Allerdings sei es gar nicht so einfach Investoren für die alten Gebäude zu finden. Das liege unter anderem an der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, meint der Geschäftsführer. "Ich hoffe, dass es in Deutschland wieder aufwärts geht, sodass wir auch interessante Firmen an den Standort bekommen."

Neue Zufahrtsstraße auf Pfaff-Gelände in Kaiserslautern

Generell tut sich aber was auf dem alten Pfaff-Gelände, das seit 2009 brach lag und seit 2016 saniert und umgestaltet wird. Noch in diesem Jahr soll es eine neue Zufahrtsstraße auf das Pfaff-Gelände geben, erklärt Grüner. Bis jetzt kommt man unter anderem auf das Areal durch den ehemaligen Eingang der Pfaff-Werke in der Königstraße. Dort, wo noch heute der fette, rote Schriftzug "Pfaff" über der Einfahrt zu lesen ist. Diese Straße ist später ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer gedacht.

Noch immer ein Hingucker: Der rote Schriftzug über dem Eingang der ehemaligen Pfaffwerke in Kaiserslautern. SWR

Alte Pfaff-Gebäude sollen möglichst erhalten bleiben

Zwischen einem neuen Holz-Parkhaus, roten Sandhügeln und Baukränen stehen auf dem Gelände die alten Pfaff-Gebäude aus den 1950er Jahren. Die sind teilweise zu Ruinen zerfallen. Viele Gebäude wurden auch schon abgerissen, aber das, was jetzt noch steht, soll erhalten bleiben, sagt Rainer Grüner. Beispielsweise auch ein Schornstein aus rotem Sandstein von der alten Pfaff-Fabrik und die ehemalige Pfaff-Kantine.

Der Schornstein und Teile des ehemaligen Kesselhauses sollen erhalten bleiben. SWR

Pfaff-Gelände bekommt Auszeichnung für geplantes neues Quartier

Die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft ist vor kurzem auch für ihre Arbeit auf dem alten Pfaff-Gelände ausgezeichnet worden. Unter anderem, weil man bei der Wiederbelebung des Industriegebiets auf Nachhaltigkeit setzt.

Das Kulturwerk Pfaff: Das Kulturwerk Pfaff ist eine Dachorganisation für Kulturkollektive und Künstleraus Kaiserslautern, die das seit 2009 brachliegende Pfaff-Gelände wiederbeleben möchten. Gegründet 2018, setzt sich das Bündnis dafür ein, kulturelle Bildung als zentralen Bestandteil der Gesellschaft zu fördern. Ziel ist es, Menschen jeden Alters und jeder Herkunft Raum für künstlerische Entfaltung zu bieten.

Auf dem Gelände sollen in den kommenden Jahren Wohnungen, Gewerbeflächen und ein neuer medizinischer Hochschul-Campus entstehen. Bisher ist auf dem Areal in Kaiserslautern beispielsweise ein medizinisches Versorgungszentrum, Wohnblöcke und ein Architekturbüro eröffnet worden.