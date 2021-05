Borkenkäfer hatten an den Bäumen im Pfälzerwald in den vergangenen Jahren große Schäden angerichtet. Doch in diesem Jahr könnte der Borkenkäferbefall vielleicht etwas milder ausfallen.

Während viele Menschen vom nasskalten Wetter der vergangenen Wochen und Monate genervt sind, freut sich der Pfälzerwald. Denn ihm haben Regen und Kälte bisher im Kampf gegen den Borkenkäfer geholfen. Vor allem den Fichten, die der Borkenkäfer besonders gerne mag. Nach Angaben der Experten der Forschungsanstalt für Waldökologie in Trippstadt bei Kaiserslautern sind bis jetzt nur einige wenige Schädlinge ausgeflogen.

Ein Borkenkäfer ist nur rund vier Milimeter groß, kann aber erheblichen Schaden anrichten SWR

Borkenkäfer wartet unter der Baumrinde

Die Waldforscher aus Trippstadt untersuchen regelmäßig, wie viele Borkenkäfer unterwegs sind. Dafür wurden zum Beispiel im Pfälzerwald spezielle Fallen aufgestellt. Bis jetzt seien darin kaum Käfer gefangen worden - im Schnitt zwei bis 23 pro Falle.

Der Hauptschwarmflug habe also noch nicht begonnen, es sei zu nass und zu kalt. Viele ausgewachsenen Tiere, die den Winter überlebt haben, warten momentan unter der Baumrinde, bis es wärmer und trockener wird. Allerdings schwärmen die Schädlinge erst aus, wenn die Temperaturen längere Zeit über 16,5 Grad liegen.

So sieht es aus, wenn sich der Borkenkäfer unter der Baumrinde zu schaffen macht. SWR SWR -

Bäume schützen sich mit Harz vor Schädlingen

Im Moment können die Bäume im Pfälzerwald durch das Regenwasser Harz produzieren. Damit schützen sie sich nämlich vor Schädlingen und können den Borkenkäfer quasi "wegharzen". Der kommt dann nicht mehr unter die Rinde beziehungsweise nicht mehr raus.

Solange die Käfer auch noch nicht ausgeflogen sind, betreiben die Försterinnen und Förster im Wald Schadensbegrenzung. So gut es eben geht. Zum Beispiel werden befallen Fichten aus dem vergangenen Jahr bearbeitet: Käfer werden unter der Baumrinde rausgeholt, damit diese zumindest keinen Schaden mehr anrichten können.

Bald erste Borkenkäfer-Schäden?

Ende Mai, Anfang Juni könnte es mit dem Hauptschwarmflug der Borkenkäfer losgehen, schätzt die Forschungsanstalt für Waldökologie in Trippstadt. Dann könnte es in diesem Jahr auch die ersten Schäden geben. Wie stark die ausfallen, hänge wiederum vom Wetter ab. Die Bäume seien durch die Trockenzeit der vergangenen Jahre noch immer geschwächt und viel zu trocken. Und genau diese Trockenheit liebt der Borkenkäfer.

Experten hoffen auf nasskalten Sommer

Die Bäume im Pfälzerwald bräuchten also dringend eine Verschnaufpause. Deshalb hoffen die Waldexperten, dass der Sommer in diesem Jahr eher nass und kühl wird. Das könnte die Population des Borkenkäfers im Pfälzerwald weiter eindämmen. Eine 3. Generation der Krabbeltiere könnte möglicherweise ausbleiben. Somit könnten Befall und Schaden in diesem Jahr vielleicht etwas milder ausfallen.

In den vergangenen Jahren war der Schaden durch den Borkenkäfer im Pfälzerwald nach Angaben des Landes so hoch wie nie zuvor. Allein in den Jahren 2018/2019 gab es in Rheinland-Pfalz 4,5 Millionen Notfällungen von Fichten, die auf die Kappe des Borkenkäfers gehen.