Pfälzerwald-Marathon startet

In Pirmasens findet am Sonntag der fünfzehnte Pfälzerwald-Marathon statt. Nach Angaben der Stadt wurde die Veranstaltung von drei Tagen auf einen Tag verkürzt. Sowohl Profi- als auch Amateur-Sportler sind eingeladen. Möglich sind neben dem klassischen Marathonlauf ein Halb-Marathon und eine Marathon-Staffel für zwei oder vier Personen. Für jeden Läufer wird zudem ein Euro an die Betroffenen in den Hochwasserkatastrophengebieten gespendet. Zugelassen sind maximal 600 Teilnehmer, die geimpft, genesen oder getestet sein müssen.