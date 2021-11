Die Bürgerinitiative "Amazon in Zweibrücken - so nicht!" übergibt heute eine Petition an Oberbürgermeister Wosnitza (SPD). Das Ziel: Die Ansiedlung von Amazon noch zu verhindern.

Sendung am Fr. , 19.11.2021 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz