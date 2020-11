Mehr als 3.600 Menschen haben nach knapp einem Monat eine Online-Petition von 13 rheinland-pfälzischen Städten unterzeichnet, in der sie mehr Geld vom Land fordern. Darunter sind auch Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken. Die Städte fordern konkret, dass das Land den Kommunen dabei helfen soll, ihre Altschulden innerhalb von 30 Jahren abzubauen. In der Petition heißt es, viele Kommunen sollten in klimafreundliche Projekte, Schulen, Kultur und in das Straßennetz investieren. Dies funktioniere aber nicht, weil die meisten Kommunen hoch verschuldet seien.