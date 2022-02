Weitere Peter-Kaiser-Kündigungen rechtens

per Mail teilen

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in Mainz hat weitere Kündigungen von Mitarbeitern des Pirmasenser Schuhherstellers Peter Kaiser für rechtens erklärt. Nach Angaben eines Sprechers hat das Gericht acht Berufungen gegen die Entscheidung des Pirmasenser Arbeitsgerichts abgewiesen. In zwei Fällen hätten die Kläger die Berufung zurückgezogen. Die Schuhfabrik Peter Kaiser in Pirmasens hatte im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet und anschließend die Produktion eingestellt. 170 Mitarbeiter hatten damals ihren Job verloren.