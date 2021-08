Jetzt ist Schluss. Das hat sich die Dehoga-Kreisvorsitzende aus Kaiserslautern, Patrizia Boßert, gedacht und ist von ihrem Ehrenamt zurückgetreten. Sie wirft der Stadt Kaiserslautern unter anderem vor, sich nicht gut genug um den Tourismus zu kümmern.

Patrizia Boßert ist sauer. Jahrelang habe sie sich darum bemüht, Kaiserslautern attraktiver für Touristen zu machen - jahrelang sei sie von der Stadt dabei kaum unterstützt worden, sagt sie. Ihrer Ansicht nach hat die Stadt nicht dabei geholfen, Kaiserslautern mit seinen Sehenswürdigkeiten nach außen zu vermarkten. Institute, Hochschulen, Wirtschaft und das Gastgewerbe hätten aber genau davon viel stärker profitieren können. In ihrer Zeit als ehrenamtliche Dehoga-Chefin habe die Stadt da einfach zu wenig getan, beklagt Boßert.

Boßert: "Verantwortliche wohnen nicht einmal in Kaiserslautern"

Konkret kritisiert Patrizia Boßert unter anderem, dass viele Straßen und Fußgängerwege dreckig, Freizeitangebote von Touristen nur schwer zu finden seien und neue Ideen von der Stadt nicht oder nur unzureichend umgesetzt würden. "Das ist aber auch kein Wunder", sagt Patrizia Boßert. "Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wohnen zum überwiegenden Teil nicht mal in Kaiserslautern. Die fahren nach der Arbeit wieder aus der Stadt raus aufs Land, wohnen dort schön und zufrieden und kennen die Probleme in der Innenstadt nicht und Tourismus findet bei uns eben vor allem in der Kernstadt statt. Und da fehlt offensichtlich der Bezug und auch der Wille etwas zu ändern", kritisiert Boßert.

Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) bedauert Rücktritt von Boßert

Die Bürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), bedauert den Rücktritt von Patrizia Boßert. "Ich dachte eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Der Rücktritt kam für mich dann schon überraschend", sagt Beate Kimmel (SPD).

An Kommunikation gescheitert?

Beate Kimmel (SPD) übt aber auch Selbstkritik. Sie geht davon aus, dass die städtische Verwaltung zu wenig mit der Dehoga-Chefin gesprochen und sie nicht in Abläufe mit eingebunden hat. "Ich habe den Eindruck, dass wir unsere Prozesse deutlicher anschauen und darüber reden müssen. Unsere wichtigen Multiplikatoren, so wie es Frau Boßert war, müssen immer auch in Kenntnis der aktuellen Sachstände gesetzt werden. Sie müssen die Probleme kennen und auch bei einer Abhilfe eingebunden werden. Diese Aufgabe, habe ich jetzt schon wahrgenommen", so Kimmel (SPD).

Kimmel (SPD): "Wir können uns nicht erlauben, Menschen im Ehrenamt zu verlieren"

Die Bürgermeisterin hat schon versucht, Kontakt zu Patrizia Boßert aufzunehmen. Sie will sich mit ihr noch einmal treffen, um über die Dinge zu sprechen, die offensichtlich nicht gut gelaufen sind. "Ich habe größtes Interesse daran, nochmal ihre Sicht der Dinge zu hören. Wir müssen daraus lernen. Wir können uns nicht erlauben, Menschen im Ehrenamt zu verlieren. Wir brauchen alle, die Lust haben, hier Stadt zu gestalten", sagte Beate Kimmel (SPD).