Ungebetene Gäste verursachen Schaden

Ungeladene Partygäste haben am vergangenen Wochenende in einer Wohnung in Hochspeyer einen Schaden von rund 7.500 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, durfte eine junge Frau mit der Erlaubnis ihrer Mutter im kleinen Kreis feiern. Doch die Party uferte aus und immer mehr ungebetene Gäste gesellten sich dazu, bis sich schätzungsweise 50 Personen in der Wohnung aufhielten. Nachdem die Partygäste gegangen waren, stellte die junge Frau fest, dass Bargeld fehlte und zahlreiche Einrichtungsgegenstände beschädigt waren. Die Familie hat Strafanzeige erstattet.