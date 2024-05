Nach Hochwasser: Parkklinik in Hornbach öffnet erst im kommenden Jahr

per Mail teilen

Das Hochwasser zu Pfingsten hat große Schäden verursacht. Darum kann die neue Parkklinik in Hornbach nach Angaben des Eigentümers nicht wie geplant Anfang August eröffnen.

Frühestens im kommenden Februar wird die Parkklinik in Hornbach im Kreis Südwestpfalz den Betrieb aufnehmen können. Das sagte der Eigentümer zum SWR. Grund sei das schwere Hochwasser am Pfingstwochenende. Dabei sei der ganze Keller mit der kompletten Technik voll Wasser gelaufen. Im Erdgeschoss habe das Wasser noch 60 cm hoch gestanden.

Parkklinik in Hornbach muss renoviert werden

Da für Kliniken spezielle Hygienevorschriften gelten, muss jetzt alles, was nass geworden ist, raus. Das betrifft unter anderem Böden, Wände und auch Zwischendämmungen. Danach müsse alles getrocknet und desinfiziert werden. Im Klartext bedeute das, so der Eigentümer: "Teilweise zurück zum Rohbau". Er geht nach eigenen Angaben von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Parkklinik in Hornbach hätte bald Hochwasserschutz bekommen sollen

Noch ärgerlicher sei, so der Eigentümer, dass Hochwasserschutzmaßnahmen für die Parkklinik geplant waren, da das Gebäude auch nahe am Hornbach liege. Diese seien zum Zeitpunkt des Hochwassers aber noch nicht fertiggestellt worden. Wenn das Hochwasser vier Wochen später gekommen wäre, dann wäre auch der Schaden nicht so groß gewesen, meint der Eigentümer.

Eröffnung der Parkklinik verschiebt sich um Monate

Eigentlich hätte die Parkklinik in Hornbach in acht Wochen eröffnet werden sollen, das werde nun definitiv nicht passieren. Für das Personal bedeutet das jetzt Kurzarbeit. Und dann, so die Hoffnung des Eigentümers, könne die Klinik im Februar endlich öffnen.

Das Haus ist auf psychische und psychosomatische Erkrankungen spezialisiert. Menschen, die beispielsweise an einer Depression oder einem Burnout leiden, können sich künftig dort behandeln lassen.