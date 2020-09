In einem Wald bei Kaiserslautern haben Jugendliche eine Übungspanzerfaust gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden 14-Jährigen am Samstag im Wald Müll aufgesammelt. Dabei fanden die freiwilligen Abfallsammler unter Laub einen verdächtigen Gegenstand, den sie zunächst für eine Bombe hielten. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Übungspanzerfaust handelte, wie sie die Bundeswehr verwendet. Wie sie in den Wald gelangt ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Kampfmittelräumdienst stufte die Übungspanzerfaust als ungefährlich ein und entfernte sie.