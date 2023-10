Wollte Paket abgeben: Mann in Bechhofen von Transporter eingeklemmt

per Mail teilen

In Bechhofen in der Südwestpfalz ist ein Zusteller zwischen seinem Fahrzeug und einer Hauswand eingeklemmt worden. Der Mann konnte sich nicht mehr befreien und wurde verletzt.

Der Paketbote hat laut Polizei noch einen verzweifelten Versuch unternommen, den Unfall zu verhindern. Als er in Bechhofen gerade aus seinem Lieferwagen ausgestiegen war, rollte der plötzlich rückwärts. Offenbar, weil der Mann keinen Gang eingelegt hatte. Er versuchte das führerlose Fahrzeug dann noch mit eigener Kraft zu stoppen. Er stemmte sich von außen gegen den Kleintransporter, das klappte aber überhaupt nicht.

Mann will in der Pfalz Paket zustellen und wird verletzt

Der 36-Jährige wurde nach Polizeiangaben von dem Lieferwagen - immerhin 3,5 Tonnen schwer - an eine Hauswand gedrückt und zwischen Wand und Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde der Paketbote mehrfach verletzt, unter anderem brach er sich einen Knochen. Problem dabei: Der Verletzte konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht selbst befreien. Erst ein Passant, der vorbeikam, half ihm.

Zusteller kommt ins Krankenhaus - keine Lebensgefahr

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei Zweibrücken geht davon aus, dass bei dem Unfall etwa 12.000 Sachschaden entstanden sind - wobei der größte Schaden am Haus entstanden sei.