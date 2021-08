per Mail teilen

Ein Paketzusteller ist gestern in der Nähe der Schillerschule in Kaiserslautern bestohlen worden. Der Dieb hatte nach Angaben der Polizei das Mobiltelefon des 30-jährigen Paketzustellers aus dem Wagen geklaut als dieser Pakete zustellte und war mit seiner Beute davongerannt. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß habe sich der Paketbote sein Handy zurückholen können. Der Dieb konnte aber entkommen. Zurück am Auto habe der 30-Jährige eine Gruppe von Männern um den Transporter vorgefunden. Sie hätten gegen den Lieferwagen geschlagen und getreten, als der Paketzusteller losfuhr. Dabei wurde eine Seitenscheibe beschädigt. Alle Täter ergriffen die Flucht, die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.