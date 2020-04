Viele wundern sich darüber, dass Einkaufszentren wie die Mall in Kaiserslautern oder das Outlet in Zweibrücken öffnen dürfen - obwohl sie eigentlich zu groß sind. Das Land sieht das anders.

Hintergrund ist eine Entscheidung der Landesregierung, wonach die Geschäfte in Einkaufszentren als rechtlich selbstständige Läden behandelt werden. Die meisten Läden in diesen Malls und Outlets sind nicht größer als 800 Quadratmeter, dürfen also öffnen. Läden, die größer sind, müssen ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen, wenn sie öffnen wollen.

Kritik unter anderem aus dem Nachbarland

Kritik kommt aus dem Saarland. Dessen Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) geht davon aus, dass es im Outlet nach der Öffnung einen großen Zulauf geben wird. Damit würden die Bemühungen konterkariert, große Menschenaufläufe zu verhindern.

Auch der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gerd Schreiner, kritisiert die Öffnung. Er befürchtet, dass sich vor allem Besucher aus den Benelux-Ländern auf dem Weg nach Zweibrücken machen.

OB in Zweibrücken: Müssen damit leben

In Zweibrücken ist Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) nicht begeistert davon, dass das Outlet schon wieder öffnen darf: "Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass eine Öffnung später kommt. Ich persönlich hätte mir das auch so gewünscht. Jetzt müssen wir damit leben und schauen, dass die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden."

Das heißt: Jedes Geschäft muss unter anderem darauf achten, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Geschäft sind und dass die Menschen genug Abstand zueinander einhalten. Das gilt nicht nur für die einzelnen Geschäfte, sondern auch für das gesamte Gelände des Outlets in Zweibrücken. Am Montag hatten allerdings nur wenige der rund 120 Läden offen.

Mall-Betreiber in Kaiserslautern: Nehmen Situation sehr ernst

Die Stadtverwaltung in Kaiserslautern hat sich zur Öffnung der Mall noch nicht geäußert. Der Mall-Betreiber hingegen schon. Eine Sprecherin sagte, dass sie und ihr Team sich freuen, dass es wieder los geht. Sie würden die Situation auch sehr ernst nehmen und dafür sorgen, dass die Hygiene-Vorschriften strikt eingehalten würden. Dafür würden in kurzen Abständen alle Türklinken und Toiletten geputzt und desinfiziert. Außerdem würden Sicherheitskräfte dafür sorgen, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig in der Mall unterwegs seien.

Netz schwankt zwischen Unverständnis und Zustimmung

Im Internet wird die Öffnung der Mall und des Outlets heiß diskutiert. Die Meinungen schwanken zwischen Unverständnis ("Was braucht ihr denn jetzt alle so dringend aus dem Outlet? Bleibt zuhause und begebt euch nicht in Gefahr) und Zustimmung. Ein Nutzer schreibt, dass er es nur gerecht findet, dass die Geschäfte im Outlet oder der Mall genauso behandelt werden, wie die in Innenstädten.