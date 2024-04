Blog: ++ IG Metall befürchtet weiteren Stellenabbau bei Gienanth ++ Sonntagsöffnungen im Outlet Zweibrücken ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Donnerstag, 4. April

++ IG Metall befürchtet weiteren Stellenabbau bei Gienanth ++

09:20 Uhr

Bei einer Kundgebung zur Zukunft der Eisengießerei Gienanth in Eisenberg im Donnersbergkreis haben am Mittwoch rund 200 Menschen gegen die Pläne des Unternehmens demonstriert, viele Arbeitsplätze zu streichen. Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet, dass die Mitarbeitenden vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Was wird aus den Sonntagsöffnungen im Outlet Zweibrücken? ++

07:40 Uhr

Das Oberlandesgericht will heute verkünden, was die nächsten Schritte im Rechtsstreit zu den Sonntagsöffnungen im Outlet Zweibrücken sind. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:

++ Träumen erlaubt: Auf was sich FCK-Fans freuen dürfen ++

07:18 Uhr

Nicht nur im Stadion in Saarbrücken oder auf dem Betze: Überall in der Pfalz und darüber hinaus haben FCK-Fans den Einzug ins DFB-Pokal-Finale gefeiert. Nun steht mit Bayer Leverkusen der Endspiel-Gegner fest. Der FCK ist krasser Außenseiter. Träumen ist ja aber erlaubt. Und das machen wir - mit mindestens einem Augenzwinkern:

++ Nationalspieler Jonathan Tah will FCK nicht unterschätzen ++

06:38 Uhr

Nun steht auch fest, gegen wen Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokals spielt: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann am Abend ihre Halbfinal-Begegnung deutlich mit 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Leverkusens Kapitän Jonathan Tah will die Roten Teufel nicht unterschätzen. Das sagte der Nationalspieler gestern Abend zum Finale gegen den FCK:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.04.2024 um 06:30 Uhr.

Mittwoch, 3. April

++ Fördermittel für Städtebau im Westen der Pfalz ++

17:20 Uhr

Kommunen in der Westpfalz haben im vergangenen Jahr mit Städtebau-Fördermitteln mehrere Projekte vorangetrieben. Allein die Stadt Pirmasens hat von Bund und Land nach eigenen Angaben knapp neun Millionen Euro bekommen. Der Löwenanteil ist für den Neubau einer städtischen Turnhalle vorgesehen. Dafür will die Stadt nach eigenen Angaben acht Millionen Euro Fördermittel ausgeben. In der neuen Sporthalle sollen Vereine und Schulklassen Sport treiben. Aktuell hätten die Schulen in der Innenstadt nicht genügend Turnhallen zur Verfügung, heißt es von der Verwaltung. Die Stadt Kaiserslautern bekam nach eigenen Angaben etwa 2,7 Millionen Euro, die unter anderem in die Neugestaltung des Pfaffgeländes geflossen sind. Ein Sprecher der Stadtverwaltung Zweibrücken sagte dem SWR, man habe im vergangenen Jahr rund 600.000 Euro Städtebau-Fördermittel erhalten. Mit dem Geld seien unter anderem Straßen aufgewertet und Spielplätze neu gestaltet worden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 16:30 Uhr.

++ Barrierefreie Unterkünfte im Kreis Südwestpfalz gesucht ++

15:50 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz wird seine Broschüre mit Infos und Tipps für barrierefreien Urlaub neu auflegen. Aus diesem Grund sucht der Kreis nach barrierefreien und rollstuhlgerechten Unterkünften in der Südwestpfalz. Für Menschen mit Behinderung seien detaillierte und verlässliche Informationen über das Angebot vor Ort sehr wichtig. Gastgeber mit einem barrierefreien Angebot können sich bis zum 15. Mai bei der Südwestpfalz Touristik melden, um kostenfrei in die neue Broschüre aufgenommen zu werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Kupferdiebe in Ramstein ++

15:45 Uhr

In Ramstein haben Diebe in zwei Firmen eingebrochen und tonnenweise Kupferkabel gestohlen. Alles weitere lesen Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Gute Zuschauerquote für FCK-Spiel ++

15:40 Uhr

Das Halbfinale des FCK in Saarbrücken haben bundesweit 6,25 Millionen Zuschauer live im Fernsehen gesehen - es wurde unter anderem in der ARD gezeigt. Der Marktanteil hat damit bei mehr als 25 Prozent gelegen. Beim letzten DFB-Pokal-Spiel des FCK im Free-TV im Achtelfinale gegen Köln hatten etwas mehr als vier Millionen Zuschauer das Spiel gesehen - damals im ZDF.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Geld für Schulen im Kreis Kusel ++

14:40 Uhr

Im Kreis Kusel sollen sich Schulen digital besser ausstatten können. Dafür gibt es nach Angaben des Landes-Bildungsministeriums etwa 240.000 Euro Fördermittel von Land und Bund. Mit dem Geld sollen die kommunalen Schulträger unter anderem Technik-Mitarbeiter bezahlen, Dienstleister oder in Mitarbeiter investieren, damit diese sich weiterbilden können. Das Geld von Bund und Land ist Teil des sogenannten Digital-Pakts.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Erfolg des FCK im Pokal freut auch Stadiongesellschaft ++

13:22 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern steht im Finale des DFB-Pokals. Das freut nicht nur die Fans, sondern auch die städtische Stadiongesellschaft. Sie kann auf zusätzliche Einnahmen hoffen. Im Pachtvertrag zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der Stadiongesellschaft steht, dass die Gesellschaft von den Erfolgen des FCK im DFB-Pokal finanziell profitiert. Mehr dazu gibt es hier:

++ Hasen mit Sendern im Pfälzerwald ++

12:28 Uhr

Welche Bäumchen frisst der Hase ab? Wo und wie weit hoppelt er? Zum Einfluss des Feldhasen auf den Pfälzerwald forscht ein Team aus Trippstadt – und hat nun erste Ergebnisse. Dafür wurden Hasen mit Sendern ausgestattet. Mehr dazu gibt es hier:

++ Demo für Zukunft von Gienanth in Eisenberg ++

11:50 Uhr

Um die Zukunft der Eisengießerei Gienanth geht es am Nachmittag bei einer Demo in Eisenberg im Donnersbergkreis. In dem Werk sollen in nächster Zeit viele Arbeitsplätze gestrichen werden. Zur Demo hat die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen. Die Forderungen der Gewerkschaft: den Gienanth-Standort in Eisenberg und die Arbeitsplätze erhalten. Im Moment ist klar, dass bis Ende Mai 100 Stellen im Werk wegfallen sollen. Ob es dabei bleibt, weiß man noch nicht. Nach Angaben eines IG Metall-Sprechers kann es sein, dass noch mehr Stellen abgebaut werden. Die Eisengießerei Gienanth steckt mitten im Insolvenzverfahren. Es werden Investoren gesucht und sollten Teile des Unternehmens verkauft werden, könnte das auch Mitarbeiter treffen. Die Demo in Eisenberg startet heute um 14.30 Uhr am Gienanth-Werk. Von dort aus werden die Teilnehmer zum Marktplatz ziehen, wo es eine Kundgebung geben soll. Die IG-Metall rechnet mit etwa 300 Teilnehmern. Die Gienanth-Gruppe war nach eigenen Angaben in finanzielle Schieflage geraten, weil es weniger Aufträge gab und die Kosten für Energie sehr stark angestiegen waren.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Meinung: Finaleinzug des FCK mutet an wie ein Anachronismus ++

10:12 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat erstmals seit 2003 wieder das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Roten Teufel haben damit etwas geschafft, was eigentlich der Logik des modernen Fußballgeschäfts widerspricht, findet SWR Sportredakteur Johann Schicklinski:

++ Ausflüge für Jugendliche an Pfingsten ++

09:14 Uhr

Wer in den Pfingstferien einen Ausflug nach Heidelberg oder Tripsdrill machen möchte, kann sich dafür bei der Stadt Kaiserslautern anmelden. Die Abteilung Jugendarbeit veranstaltet Fahrten für Kinder, Jugendliche und Familien. Am 22. Mai geht es mit einem Reisebus nach Heidelberg. Dort kann man das Schloss oder den Zoo besuchen. Und am 28. Mai wird eine Fahrt in den Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn angeboten. Karten können jeden Donnerstag im Jugendhaus in Kaiserlautern gekauft werden.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 08:30 Uhr.

++ Rheinbergerstraße in Pirmasens wird saniert ++

08:32 Uhr

In der Rheinbergerstraße in Pirmasens wird sich in den nächsten Monaten einiges ändern. Seit gestern wird die Straße saniert und modernisiert - für rund 2,4 Millionen Euro. Bis Oktober soll gebaut werden. Gehwege und die Fahrbahn der Straße im Winzler Viertel werden nach Angaben der Stadt weiter ausgebaut, auch die Straßenentwässerung wird erneuert. Für die Beleuchtung sollen ab Oktober moderne LED-Leuchten sorgen. Zusätzlich werden sieben neue Bäume gepflanzt, die laut Stadt auch gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Auch für die Müllcontainer hat sich die Stadt etwas überlegt: Sie sollen in einem sogenannten Mülltonnenhaus untergebracht werden. Autofahrer müssen während der Bauarbeiten mit Behinderungen rechnen, Umleitungen sind ausgeschildert.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ Mehlbach: Gegen Mauer gefahren und geflüchtet ++

07:53 Uhr

In Mehlbach im Kreis Kaiserslautern ist am Montagabend ein Auto gegen eine Mauer gekracht und der Fahrer anschließend geflüchtet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Kurze Zeit später haben die Beamten den Mann ausfindig machen können. Einer Anwohnerin war ein Schaden an ihrer Grundstücksmauer aufgefallen - daneben lagen Autoteile. Bei der Fahndung hat die Polizei dann das passende Auto zu den Teilen entdeckt. Der Fahrer des Wagens war laut Polizei betrunken. Neben einem kaputten Auto ist der Mann auch erst einmal seinen Führerschein los.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ Mann in Kaiserslautern fällt auf Immobilien-Betrüger herein ++

07:01 Uhr

Ein Mann aus Kaiserslautern ist nach Angaben der Polizei auf Immobilien-Betrüger reingefallen. Er hatte sich im Internet für ein Haus interessiert und hatte dem vermeintlichen Verkäufer geschrieben. Mehr dazu lesen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2024 um 06:30 Uhr.

++ FCK-Fans feiern Einzug ins DFB-Pokal-Finale ++

06:14 Uhr

Es war ein Abend und eine Nacht, die viele FCK-Fans so schnell nicht vergessen werden: Der 1. FC Kaiserslautern steht nach dem 2:0-Sieg beim 1. FC Saarbrücken im Finale des DFB-Pokals. Gefeiert haben nicht nur die 1.800 mitgereisten Anhänger der Roten Teufel im Saarbrücker Ludwigspark, sondern auch mehr als 17.000 Menschen auf dem Betzenberg:

Dienstag, 2. April

++ Auf- und Abfahrt Bruchmühlbach-Miesau auf der A6 gesperrt ++

15:45 Uhr

Es wird wieder gebaut in der Westpfalz - diesmal auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau im Kreis Kaiserslautern. Warum dort Autofahrer Geduld haben müssen, erfahren Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Mann baut unter Drogen Unfall in Kaiserslautern ++

14:45 Uhr

Ein Autofahrer hat in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern im wahrsten Sinne des Wortes "Spuren hinterlassen". Er hatte nach Angaben der Polizei Drogen genommen und war deshalb Schlangenlinien gefahren. Dabei hatte er zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern unter anderem Leitpfosten gestreift und Autoteile verloren. Seine wilde Fahrt ist dann in Kaiserslautern geendet, als er von der Eselsfürth kommend in eine Straße einbiegen wollte - da hatte er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und war mit dem Wagen zusammengestoßen. Dabei haben sich der Autofahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Kleinkind und zwei Babys, die auch in dem Wagen waren, wurden nicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei an beiden Autos auf mehr als 20.000 Euro. Seinen Führerschein ist der Unfallverursacher erstmal los.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Mann zündelt zweimal in Kaiserslautern ++

14:45 Uhr

Ein Mann hat nach Angaben der Polizei an Karfreitag in Kaiserslautern zweimal gezündelt. Zum einen soll er auf dem Gelände eines Lokals mehrere Holzscheite unter einem Pavillon angezündet haben. Zum anderen soll er an einem geparkten Auto in der Nähe Papierreste angesteckt haben - laut Polizei offenbar um vom ersten Brand abzulenken. Verletzt wurde niemand, der Schaden hält sich wohl auch in Grenzen. Allerdings habe sich der Mann sehr aggressiv verhalten. Er habe Einsatzkräfte und Zeugen beleidigt und bedroht. Die Polizei hatte ihn vorübergehend festgenommen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Uni in Kaiserslautern forscht zu Umweltbewusstsein ++

13:44 Uhr

Wie sehr lassen sich Bürger von Hitze und Lärm beeinflussen, wenn es um ihr eigenes, umweltbewusstes Handeln geht? Mit Fragen wie dieser befasst sich nun eine Langzeitstudie der Uni Kaiserslautern. Zwölf Jahre lang untersuchen Forscherinnen und Forscher an den Unis Kaiserslautern, München und Leipzig gemeinsam, unter anderem was das Umweltbewusstsein der Menschen beeinflusst. Mit den Ergebnissen der Studie sollen anschließend Politikerinnen und Politiker beraten werden. Die Studie fokussiert sich auf Klimaskepsis und der ungleichen Verteilung von Umweltbelastungen - etwa zwischen Arm und Reich oder Land- und Stadtbewohnern. Insgesamt sollen 20.000 Menschen befragt werden. Die Forschungsergebnisse sollen dann bei politischen Entscheidungen helfen. Über den Zeitraum von zwölf Jahren soll die Studie voraussichtlich 20 Millionen Euro kosten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Südwestpfalz: Schul- und Kulturamt wieder geöffnet ++

12:50 Uhr

Das Schul- und Kulturamt im Kreis Südwestpfalz hat ab heute wieder offen. Es ist umgezogen und war deshalb in den vergangenen Wochen geschlossen. Das Amt befindet sich nun im so genanten Banana-Building in Pirmasens. Wegen des Umzugs ist laut Kreisverwaltung bei den Behörden-Mitarbeitern viel auf der Strecke geblieben. So konnten zum Beispiel weder Mails beantwortet noch Anrufe entgegengenommen werden. Wer ein entsprechendes Anliegen hat, muss sich noch etwas gedulden. Telefonisch ist das Schul- und Kulturamt in der Südwestpfalz aber jetzt wieder erreichbar.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Hengen schwört FCK auf Pokal-Kracher ein ++

11:55 Uhr

"Es wird ein Hauen und Stechen geben. Die Mannschaft muss von Anfang an brennen, die taktischen Vorgaben umsetzen - egal, wie lange das Spiel dauert." Das sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen vor dem DFB-Pokal-Halbfinale des 1. FC Kaiserslautern heute Abend beim 1. FC Saarbrücken in einem Interview mit SWR1. Hengen weiß auch, wie es sich anfühlt, den Pokal zu gewinnen:

++ Immer mehr Restaurants im Westen der Pfalz schließen ++

10:02 Uhr

Immer mehr Gastronomen müssen auch in der Westpfalz ihr Restaurant aufgeben. Woran das liegt? Vor allem an der Mehrwertsteuer, so der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz. Infos dazu gibt es hier:

++ Nachrichten aus dem Westen der Pfalz ab jetzt auch auf WhatsApp ++

08:15 Uhr

Wer im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel oder Donnersberg wohnt, kann ab sofort Nachrichten aus der Region auch über WhatsApp bekommen. Das SWR Studio Kaiserslautern ist dort jetzt mit einem eigenen Kanal aktiv. Alle Infos zum WhatsApp-Kanal gibt es hier:

++ Digitale Hilfe für Senioren in Kaiserslautern ++

08:03 Uhr

Seniorinnen und Senioren bekommen heute und morgen in Kaiserslautern Tipps zum Umgang mit digitalen Geräten. Das hat das Deutsche Rote Kreuz mitgeteilt. Bei Kaffee und Kuchen hilft ein Team aus Freiwilligen, wenn es darum geht, wie Handys, Laptops oder Tablets funktionieren. Das Angebot ist kostenlos. Los geht es um 15 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ Gastronomen lehnen Cannabis-Konsum ab ++

07:42 Uhr

Mehrere Gastronomen in der Westpfalz verbieten es ihren Gästen, in ihren Raucherräumen Joints zu rauchen. Der Betreiber von Hannenfass und Barrel Inn in Kaiserslautern beispielsweise sagte dem SWR, dass Gäste in seinen Lokalen kein Cannabis konsumieren dürfen. Er bestehe in diesem Fall auf sein Hausrecht. Auch in Pirmasens und Zweibrücken lehnen nach SWR- Recherchen mehrere Lokalbetreiber den Cannabiskonsum ab. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz will in dieser Sache keine Empfehlung aussprechen. Jeder Gastronom solle selbst entscheiden, ob er Cannabiskonsum in seinem Lokal erlaube. Seit dem 1. April sind das Anbauen und Konsumieren von Cannabis unter Auflagen erlaubt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2024 um 07:30 Uhr.

++ FCK im DFB-Pokal ohne Ache ++

06:38 Uhr

Heute ist es soweit: Mit einem Sieg in Saarbrücken kann der 1. FC Kaiserslautern ins Finale um den DFB-Pokal einziehen. Dafür wird der FCK bei Topstürmer Ragnar Ache aber kein Risiko eingehen. Mehr dazu gibt es hier:

Montag, 1. April

++ Unbekannte klauen Auto in Ramstein ++

17:09 Uhr

Zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist in Ramstein im Kreis Kaiserslautern ein Auto verschwunden. Die Polizei sucht die Täter. Das schwarze Audi A4 Cabriolet war in der Miesenbacher Straße abgestellt.

++ Tipps für Stadtführungen in der Heimat ++

16:17 Uhr

Schon mal eine Stadtführung gemacht? Nein, nicht im Urlaub, sondern in der Heimat! Dabei kann man vieles erfahren, was man noch nicht weiß. Eine Auswahl spannender Stadtführungen in der Westpfalz finden Sie hier:

++ FCK vor Derby im DFB-Pokal ++

15:19 Uhr

Die Aufregung steigt: Nicht mehr lange, dann spielt der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken. Die FCK-Fans stellen klar: "Wir wollen nach Berlin fahren".

++ Unbekannter greift Ehepaar bei Spaziergang in Hohenecken an ++

12:55 Uhr

Für ein Ehepaar sollte es im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken ein entspannter Osterspaziergang werden. Doch es kam anders: Das Paar wurde von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

++ Cannabis jetzt legal: ein Kommentar ++

10:44 Uhr

Ab heute ist es legal: Cannabis. Mit dem neuen Cannabis-Gesetz sind Anbau, Besitz und Konsum unter Auflagen erlaubt. "Das ist nicht verantwortbar", meint SWR-Reporterin Viktoria Machleidt.

++ Zoo Kaiserslautern in neue Saison gestartet ++

9:53 Uhr

Der Kaiserslauterer Zoo in Siegelbach startet über Ostern in die neue Saison. In diesem Jahr stehen einige neue Projekte auf dem Plan. Welche, lesen Sie hier: