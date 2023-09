Es wurde viel darüber diskutiert und kritisiert - vor allem von Einzelhändlern in der Region. Jetzt steht aber fest: Das Outlet in Zweibrücken darf sich vergrößern.

Um das Fashion Outlet in Zweibrücken gibt es immer wieder Streit. Zuletzt machte es Schlagzeilen, weil die Betreiber gerne hätten, dass das Outlet an mehr Sonntagen im Jahr geöffnet hat als bisher. Mit dieser Frage muss sich demnächst wieder das Oberlandesgericht in Zweibrücken beschäftigen. Auch die geplante Erweiterung des Outlets wurde in jüngster Vergangenheit kritisiert.

Behörde gibt grünes Licht für Erweiterung des Outlets Zweibrücken

Trotzdem hat die zuständige Behörde - die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd - jetzt gesagt, dass die geplante Erweiterung des Outlets in Ordnung sei. Monatelang hatte die SGD Süd das Ganze geprüft. So darf das Outlet künftig eine Verkaufsfläche von 29.500 Quadratmeter haben. Das sind 8.500 Quadratmeter mehr als bisher.

Innenstädte von Zweibrücken, Pirmasens und Co. dürfen nicht aussterben

Der "Haken" bei der Sache: Die Betreiber des Fashion Outlets müssen darauf achten, dass zum Beispiel die Fläche für Bekleidung nicht größer als 22.000 Quadratmeter wird. Auch für alle anderen Artikel wie Schuhe und Sportbekleidung hat die Behörde fixe Obergrenzen festgelegt. Und: Was in den Geschäften in den Innenstädten von Zweibrücken und der Umgebung angeboten wird, darf im Fashion Outlet nur in geringer Menge zu kaufen sein.

So soll verhindert werden, dass die Innenstädte geschwächt werden. Grundsätzlich sagt die SDG Süd: Das Outlet sei wichtig für die Region, denn dort arbeiteten viele Menschen.