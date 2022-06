Outlet Center soll sonntags geöffnet bleiben

Das Outlet Center in Zweibrücken soll weiter sonntags öffnen dürfen. Der CDU-Abgeordnete Marcus Klein aus Steinwenden im Kreis Kaiserslautern hat dazu nach eigenen Angaben eine Anfrage an das Land gestellt. Aus der Antwort von Arbeitsminister Schweitzer gehe hervor, dass Zweibrücken sich aus Sorge um Arbeitsplätze in der Region gegen eine Aufhebung der Verordnung ausspreche. Die Landesregierung halte es daher für vertretbar, dass das Outlet Center an bis zu 12 Sonntagen im Jahr geöffnet habe. Ursprünglich sei diese Regelung wegen des Reiseverkehrs am Flughafen Zweibrücken gefunden worden, schreibt der CDU-Abgeordnete Klein in seiner Anfrage. Weil der Reiseverkehr inzwischen aber erheblich eingeschränkt sei, stehe die Sonntagsöffnung in Frage.